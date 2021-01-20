Власти Испании официально подтвердили гибель трех человек в результате взрыва в Мадриде

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Делегат правительства в Мадриде Хосе Мануэль Франко подтвердил, что в результате мощного взрыва, прогремевшего в центре Мадрида в среду, 3 человека погибли, один пропал без вести. Об этом сообщила телекомпания Television Espanola.

"Согласно данным, которыми мы сейчас располагаем, в результате взрыва погибли три человека, один пропал без вести", - заявил он.

Между тем СМИ сообщают о четырех погибших. О трех жертвах информировало агентство EFE, о четырех - газета El Comercio. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали не менее 8 человек.

Газета El Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что взрыв произошел, когда рабочие проверяли газовое оборудование в здании, которое принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома, расположенной неподалеку.

Взрыв прогремел в здании недалеко от памятника Ворота Толедо в шаговой доступности от ключевых достопримечательностей испанской столицы. Как убедился корреспондент ТАСС с места событий, полиция перекрыла движение по улицам у места происшествия, где работают пожарные расчеты и медики. Взрывом разрушены последние несколько этажей здания. Сейчас там зафиксировано небольшое возгорание.