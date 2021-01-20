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Ротавирус назвали предварительной причиной массового отравления школьников в Подмосковье

К медикам с недомоганием обратились также некоторые родители отравившихся школьников
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ротавирус, по предварительным данным, стал причиной массового отравления детей в двух школах подмосковного Красноармейска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, причиной отравления стал ротавирус, так как некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли", - сказал собеседник агентства.

В среду пресс-служба Министерства образования региона сообщила, что 96 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие. По словам собеседника, пищеблоки в школах № 3 и № 4 в Красноармейске, где учатся пострадавшие, были обработаны и продезинфицированы. СК и прокуратура проводят проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям школ и организации, оказывающей услуги питания.

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