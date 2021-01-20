В НАК сообщили, что в состав банды Бютукаева входили боевики с Украины

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в 2020 году уничтожили в Чечне и Ингушетии 16 членов банды Бютукаева, в которую входили боевики с Украины. Об этом ТАСС сообщили в среду в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Бандглаварь Бютукаев был ликвидирован 20 января в Ачхой-Мартановском районе Чечни. "Спецслужбы вели активный розыск Бютукаева и его банды, постепенно сужая зону поисков. В течение прошлого года в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины", - подчеркнули в НАК.

Таким образом удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей.

Как отметили в НАК, Бютукаев возглавлял разрозненные группы боевиков после ликвидации Доку Умарова. "Спустя два года после нейтрализации в ходе одной из спецопераций Доку Умарова, главаря бандитского формирования "Имарат Кавказ", Бютукаев возглавил разрозненные бандгруппы, совершавшие преступления на Северном Кавказе", - отметили в НАК.

Бютукаев был специалистом по подготовке террористов-смертников. Он причастен к совершению целого ряда преступлений террористической направленности. "В 2011 году он был одним из организаторов теракта с большим количеством жертв в аэропорту Домодедово. Его банда стала действовать уже под руководством главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, совершая теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, вымогая деньги у предпринимателей", - сообщили в НАК.

В 2012-2013 годах банда осуществила серию подрывов самодельных взрывных устройств, в результате которых погибли люди. В 2014 году бандиты совершила нападение на Дом печати в Грозном.