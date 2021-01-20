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В Москве задержан бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области

Евгению Никифорову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бизнесмен Евгений Никифоров - бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова - задержан в Москве по делу о мошенничестве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

"Сотрудниками правоохранительных органов был задержан в Москве Евгений Александрович Никифоров, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Подробности уголовного дела он не раскрыл.

Никифоров занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи. Позднее он возглавлял Инзенский диатомовый комбинат, который, по данным следствия, бизнесмен обанкротил в 2013 году. Предприятие являлось одной из крупнейших компаний на российском и европейском рынке по производству продукции из диатомита, поставляемой во Францию, Польшу, Чехию, Швецию, Англию и Китай.

В новость внесены изменения (21:24 мск) - добавлены подробности по тексту.

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