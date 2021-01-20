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Массовое отравление водой в Буйнакске

И.о. директора водоканала в Буйнакске предъявили обвинение после массового отравления

По данным следствия, Абдулвагаб Шарипов своевременно и должным образом не организовывал обслуживание объектов водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Следователи в Дагестане предъявили обвинение чиновнику, ответственному за обеспечение питьевой водой жителей города Буйнакска, где после массового отравления в больницы обратилось более 300 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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"Исполняющему обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагабу Шарипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый своевременно и должным образом не организовывал обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества и безопасности.

"В результате противоправных действий Шарипова с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой является прием питьевой воды из общего водопровода", - сообщили в ведомстве.

В суд представлено ходатайство об его аресте.

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РоссияДагестанМассовое отравление водой в Буйнакске
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