Полуразрушенное здание и перегороженные улицы. Что происходит в районе взрыва в Мадриде

Из-за случившегося погибли по меньшей мере три человека, 11 пострадали, еще один пропал без вести. На месте ЧП работают медики и десятки пожарных, а также полицейские кинологи с собаками. Ожидается, что скоро экстренным службам удастся попасть внутрь дома. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. По данным агентства Europa Press, взрыв произошел в здании, где проживали священники, оно принадлежит архиепархии Мадрида. Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда назвал чудом тот факт, что из-за ЧП нет большего количества жертв.

Семиэтажное здание находится на улице Толедо напротив Ворот Толедо - арки в одном из центральных районов Мадрида. Рядом расположена школа, церковь и дом престарелых. В шаговой доступности от постройки также находятся многие достопримечательности города. Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Сразу после этого к месту происшествия прибыли пожарные расчеты, полиция и скорая помощь.

Правоохранительные органы перегородили движение по прилегающим к зданию улицам, чтобы обеспечить проезд служб экстренной помощи. К месту происшествия также прибыли десятки журналистов для освещения случившегося, однако им разрешили снимать происходящее лишь на расстоянии около 200 м. При этом пожарная служба заверила, что ситуация в здании находится под контролем. Полиция все же призывала жителей Мадрида не приближаться к зоне, где произошел взрыв. Постояльцев дома престарелых, расположенного рядом со зданием, где произошло ЧП, временно эвакуировали.

По рассказам очевидцев, взрыв ощущался за несколько километров вокруг. Сотрудник одного из кафе в районе, где произошел инцидент, поделился в беседе с корреспондентом ТАСС, что в заведении задрожали окна. "Мы сначала не поняли, что случилось, выбежали на улицу, но ничего не увидели, только других таких же людей, которые пытались понять, что случилось, - отметил работник кафе. - Через какое-то время зазвучали сирены [служб экстренной помощи], а в интернете стала появляться информация о взрыве".

Сотрудница магазина, расположенного в районе происшествия, рассказала, что услышала звук, похожий на взрыв бомбы. "Стало страшно, не было понятно, где именно это случилось и по какой причине, - отметила женщина. - Я вышла на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, скоро увидела много дыма. Я до сих пор в шоке от произошедшего".