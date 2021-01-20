В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в среду вечером в многоквартирном доме в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"На Московском, 43, корпус 1 во втором подъезде произошел хлопок газа в квартире, эвакуированы 49 человек - из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовой службы, обследуют помещения и оборудование. По предварительной информации, дом в порядке, пострадала межквартирная стена, не несущая, - говорится в сообщении. - Для эвакуированных жильцов предоставлен теплый автобус".

Прокуратура Архангельской области организовала проверку.