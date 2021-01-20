Жителей многоэтажки в Глазове эвакуировали из-за перевернувшегося бензовоза

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Бензовоз перевернулся рядом с жилым 14-этажным домом в городе Глазове в Удмуртии, жителей эвакуировали на время ликвидации аварии, часть горожан отправилась в пункт временного размещения. Об этом сообщила в среду администрация муниципалитета.

"На улице Пряженникова продолжается устранение последствий аварии - подъем перевернувшегося бензовоза, а затем - откачивание бензина и сбор горючего. Жители близлежащего дома на улице Пряженникова, 45 на время проведения работ покинули здание - большинство отправились к родным, несколько человек - в пункт временного размещения в школе 13", - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, бензовоз съехал на обочину, из-за чего перевернулся. В результате ДТП погибших и пострадавших нет.

Глазов - северный районный центр Удмуртской Республики. Располагается примерно в 180 км от города Ижевска. В Глазове проживают чуть меньше 100 тыс. человек.