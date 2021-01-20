Причиной массового отравления школьников в Тольятти мог стать норовирус

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Массовое отравление учеников тольяттинской школы могло быть вызвано норовирусом, который передался пищевым путем. Такие предварительные данные озвучили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на эпидемиологическое исследование.

Как сообщал ТАСС, информация об инциденте поступила в департамент образования Тольятти 15 января. Среди учащихся отдельно стоящего первого корпуса МБУ "Школа №75" у 24 человек были выявлены симптомы кишечной инфекции. Сейчас все дети чувствуют себя удовлетворительно. Региональные СУ СКР и прокуратура организовали проверки.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование данного случая с выездом в школу с целью установления причин и факторов, способствующих возникновению заболеваний <…> По предварительным данным эпидемиологического расследования, этиологический фактор заболевания - норовирус, вероятный путь передачи инфекции - пищевой", - говорится в сообщении надзорного органа.

Сейчас работа школы приостановлена, там провели дезинфекцию, а эпидемиологи отобрали пробы пищевых продуктов и обследовали заболевших и контактных с ними. "Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Самарской области", - подчеркнули в ведомстве.