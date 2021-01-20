Управление СК по Чечне возбудило уголовное дело после ликвидации бандгруппы Бютукаева

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после ликвидации в Ачхой-Мартановском районе группы из пяти боевиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

По данным следствия, в среду на окраине села Катар-Юрт сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены пять вооруженных участников бандформирования, которые при попытке задержания оказали сопротивление. В ходе боестолкновения все они были ликвидированы ответным огнем силовиков.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты автоматы, боеприпасы и гранаты. В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - сказали в ведомстве.

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в Чечне пяти членов банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. По словам Кадырова, он лично участвовал в разработке плана, который реализовал полк полиции. Кадыров также сообщал, что уничтоженные в Чечне бандиты из группы Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. В частности, за информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").