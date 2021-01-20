КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Женщина и трое детей отравились угарным газом в Казани, причина происшествия уточняется. Об этом сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

"Отравление угарным газом, не на пожаре. Двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажки. Сообщение в 21:28 мск, город Казань, улица Солидарности, дом 26. Пострадали четыре человека, из них трое детей. Женщина 1993 года рождения и три мальчика - 2014, 2016, 2020 годов рождения - отравление угарным газом средней степени тяжести", - говорится в сообщении.