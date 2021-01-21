Бывшего заместителя экс-главы Ульяновской области подозревают в хищении 140 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 21 января. /ТАСС/. Бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, бизнесмен Евгений Никифоров подозревается в хищении 140 млн рублей бюджетных средств. Об этом в четверг сообщил ТАСС старший помощник следственного управления СК РФ по региону Евгений Словцов.

В среду вечером Басманный суд Москвы отправил обвиняемого в крупном мошенничестве Никифорова в СИЗО. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская, срок меры пресечения установлен до 21 февраля.

"В производстве следственного управления СКР по Ульяновской области находится уголовное дело по обвинению руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области Евгения Никифорова, обвиняемого в совершении хищения бюджетных денежных средств на сумму 140 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Словцов уточнил, что по поручению руководителя следственного управления СКР по Ульяновской области Сергея Михайлова в ходе совместных мероприятий следователей следственного управления и ГУЭБИПК МВД России обвиняемый задержан в связи с нарушением им ранее избранной меры пресечения. Уголовное дело находится на личном контроле руководителя СУ СКР по Ульяновской области.

Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Никифоров занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи. Позднее он возглавлял Инзенский диатомовый комбинат, который, по данным следствия, бизнесмен обанкротил в 2013 году. Предприятие являлось одной из крупнейших компаний на российском и европейском рынке по производству продукции из диатомита, поставляемой во Францию, Польшу, Чехию, Швецию, Англию и Китай.