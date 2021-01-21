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В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой 4,2 и 5,9

По информации сейсмологов, местные жители не ощутили подземные толчки из-за большой глубины очага

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Сейсмологи в четверг зарегистрировали в море рядом с Курильскими островами и Сахалином два землетрясения магнитудой до 5,9. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло рядом с северокурильским островом Парамушир. Глубина очага составила 95 км. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Охотском море. Глубина очага - 605 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались из-за большой глубины очага. Предположительно, их могли почувствовать в Японии. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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