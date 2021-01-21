Причиной отравления детей в интернате в Хабаровске стал норовирус

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Норовирус выявили в школе-интернате в Хабаровске, 16 учеников которой были госпитализированы с отравлением, сообщается на сайте министерства образования и науки Хабаровского края.

"Зарегистрировано 19 случаев заболевания, 16 случаев среди детей и три случая среди взрослых. Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция. В учреждении обучается 149 человек, из них 29 оставались на круглосуточном пребывании. Практически все заболевшие из этой группы. Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии. Во время проверки выявлены нарушения при организации питания, приготовлении блюд, несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни", - приводятся в сообщении слова руководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой.

Госпитализированы были 16 человек в возрасте от 10 до 17 лет, из них 13 - в инфекционное отделение. "Состояние всех пациентов оценивается как стабильное. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Услуги по приготовлению пищи оказывало предприятие, которое работало на условиях аутсорсинга, его деятельность приостановлена, договор планируется расторгнуть. У двух работников кухни выявлен норовирус. Отмечается, что руководитель интерната будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Из-за вспышки инфекции в школе-интернате №2 следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей").