Спасатели из-за плохой погоды не могут возобновить поиск разбившегося в Индонезии Boeing

СИНГАПУР, 21 января. /ТАСС/. Индонезийские спасатели в четверг не смогли возобновить поисковые работы на месте крушения Boeing 737-524 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил новостной портал Detik .

"Мы отложили операцию на неопределенный срок", - отметил представитель национального поисково-спасательного агентства М. Расман. По информации издания, с раннего утра идет сильный дождь, большинство судов не могут выйти в море.

При этом, как сообщил ранее руководитель агентства Багус Пурухито, в четверг будет принято решение о возможности полного завершения операции. Так, в среду спасателям удалось найти лишь несколько небольших фрагментов лайнера, диск памяти речевого самописца по-прежнему не обнаружен. Президент Индонезии Джоко Видодо побывал в оперативном штабе операции, где встретился с родственникам погибших.