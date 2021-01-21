В Якутске следователи проверяют деятельность подрядчика мэрии города

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Следственные мероприятия проходят в мэрии Якутска, идет проверка деятельности подрядчика - московской фирмы, занимающейся разработкой транспортных схем. Об этом сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

"Следователи проводят проверку московской фирмы - подрядчика по разработке мультимодальных транспортных схем для целого ряда российских городов. В настоящий момент производится проверка по контракту, заключенному в Якутске", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что окружная администрация города в рамках проверки оказывает полное содействие.