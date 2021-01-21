Три человека погибли в ДТП под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Нерейсовый микроавтобус Ford Transit и Kia Cerato столкнулись на объездной дороге Оренбурга в районе поселка Заречье, три человека погибли, сообщили в четверг в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей Ford Transit и Kia Cerato погибли три человека. Среди погибших водитель и два пассажира автомобиля Kia Cerato, - говорится в релизе.

В пресс-службе УМВД уточнили ТАСС, что, по предварительным данным, один из погибших - пятилетний ребенок.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, в микроавтобусе находилось четверо взрослых, двое из них пострадали и были госпитализированы. "Подразделениями МЧС проводилось деблокирование. На месте ДТП затруднения движения нет", - уточняется в сообщении пресс-службы.