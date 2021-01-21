В Хабаровске бывшего судебного пристава приговорили к девяти годам колонии за взятку

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил к девяти годам колонии и крупному штрафу бывшего судебного пристава за взятку в виде двух квартир. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в четверг.

"Центральным районным судом Хабаровска постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава ОСП по Центральному району Хабаровска УФССП по Хабаровскому краю за получение взятки в виде имущества в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в релизе.

В 2017 году будучи в должности он получил взятку в виде двух квартир общей стоимостью около 5,7 млн рублей за незаконную передачу нереализованного арестованного имущества должника ФГУП "ГУСС" "Дальспецстрой" при Спецстрое России" взыскателю ООО "Компания Мастер Фуд" в нарушение правил очередности.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с взысканием штрафа в размере 11,4 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах ФССП России сроком на девять лет", - говорится в сообщении.

Квартиры, полученные преступным путем, конфисковали в собственность государства. Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается судом.