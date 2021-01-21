В Грузии задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом за организацию проституции

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в городе Батуми (Аджарская АР) задержали 33-летнего гражданина РФ, разыскиваемого Россией через Интерпол за совершение ряда преступлений, в том числе и организацию проституции. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и управления по борьбе с киберпреступностью департамента центральной криминальной полиции МВД в ходе совместных оперативно-поисковых мероприятий в городе Батуми задержали гражданина Российской Федерации А. Л., 1987 года рождения", - сказано в сообщении.

В МВД заявляют, что обвиняемый находился на территории Грузии с января 2020 года. Он был объявлен в розыск Россией в августе прошлого года. На родине он обвиняется в создании и управлении преступной организацией, похищении человека, вымогательстве, организации проституции, вовлечении несовершеннолетних в проституцию, развратных деяниях, а также в нанесении вреда здоровью средней тяжести.

На данный момент он помещен в одну из грузинских тюрем, добавили в МВД.