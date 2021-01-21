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Жителя Ульяновска приговорили к ограничению свободы за нападение на фельдшера

На суде прокуратура настаивала на двух годах колонии, в настоящее время решается вопрос об обжаловании приговора

УЛЬЯНОВСК, 21 января. /ТАСС/. Суд приговорил ранее судимого жителя Ульяновска к одному году и четырем месяцам ограничения свободы за нападение на врача скорой помощи, который приехал на вызов к беременной женщине. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Умышленное причинение из хулиганских побуждений легкого вреда здоровью" и "Угроза причинением тяжкого вреда здоровью", и приговорен судом к 1 году 4 месяцам ограничения свободы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, осужденный напал на фельдшера скорой помощи, который прибыл к беременной женщине, и нанес ему более 25 ударов руками и ногами по различным частям тела. По данным прокуратуры, напавший мужчина ранее уже был судим за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.

На суде прокуратура настаивала на двух годах колонии, в настоящее время решается вопрос об обжаловании приговора.

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