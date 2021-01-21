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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали увеличилось до 17

Восемь человек госпитализированы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в подмосковной Электростали возросло до 17 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Всего на данный момент известно о 17 пострадавших, из них восемь человек госпитализированы, девятерым помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ДТП.

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