Число пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали увеличилось до 17

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в подмосковной Электростали возросло до 17 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Всего на данный момент известно о 17 пострадавших, из них восемь человек госпитализированы, девятерым помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ДТП.