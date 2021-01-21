Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали находятся в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Восемь пострадавших в аварии с участием автобуса в Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в четверг сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"В результате аварии в Электростали пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в Ногинскую больницу. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". В момент аварии в автобусе находились 20 человек. По информации источника ТАСС, всего в результате ДТП пострадали 17 человек.