Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления школьников в Тольятти

САМАРА, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей из-за инцидента в тольяттинской школе, где отравились 24 ученика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным следствия, в период с 11 по 13 января 2021 года ученики и несколько сотрудников пищеблока первого корпуса школы № 75 в Тольятти отравились норовирусной инфекцией в школьной столовой. В СК уточнили, что пострадали 24 школьника и восемь работников пищеблока.

Сейчас все пострадавшие проходят амбулаторное лечение, деятельность корпуса школы приостановлена. Угроза для жизни и здоровья потерпевших отсутствует, отметили в СК.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

Как сообщал ТАСС, региональное управление Роспотребнадзора также проводит эпидемиологическое расследование.