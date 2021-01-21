{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ГП сообщили, что правоохранительные органы будут пресекать незаконные акции 23 января

Также Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами выйти на эти акции
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокуратура России ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января и потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами выйти на эти акции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. "Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в Генпрокуратуре. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации.

В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил руководству социальных сетей "ВКонтакте" и TikTok требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах.

Теги
Россия
Количество преступлений террористического характера возросло в прошлом году почти на 30%
В МВД также сообщили, что количество экстремистских преступлений возросло на 42%
Читать полностью