В ГП сообщили, что правоохранительные органы будут пресекать незаконные акции 23 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокуратура России ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января и потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами выйти на эти акции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. "Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в Генпрокуратуре. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации.

В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил руководству социальных сетей "ВКонтакте" и TikTok требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах.