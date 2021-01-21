Пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали отпустили домой после оказания помощи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Все восемь пострадавших в ДТП пассажиров автобуса в подмосковной Электростали отпущены домой после оказания им медицинской помощи, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах.

"Восемь пострадавших пассажиров автобуса, которые были доставлены в больницу, отпущены домой после оказания медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в здание кинотеатра "Современник". Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек. Из них пострадали не менее 17 человек, восемь были доставлены в больницу.