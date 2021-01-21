В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления угарным газом женщины с детьми

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины с тремя детьми в Казани угарным газом, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Вечером 20 января 2021 года в квартире одного из домов по улице Солидарности города Казани получили отравление угарным газом 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей 2014, 2016, 2020 г. р. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

В настоящее время дети находятся в больнице, уточнили в пресс-службе ведомства.