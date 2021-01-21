ДТП с участием автобуса и такси произошло на Коптевском бульваре на севере Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Автоавария с участием автобуса и такси произошла на Коптевском бульваре на севере Москвы, движение транспорта там ограничено. Об это ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Автоавария произошла возле дома 18 по Коптевскому бульвару. Столкнулись пассажирский автобус и такси, в результате чего легковой автомобиль выбросило на тротуар, он получил сильные повреждения. Движение автомобилей в районе ЧП серьезно осложнено". - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия находятся машина скорой помощи и сотрудники ГИБДД.