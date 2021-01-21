Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело топ-менеджеров Белгазпромбанка

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Об этом сообщила в четверг начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак.

"Генеральная прокуратура изучила переданное из Комитета государственной безопасности уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка и пришла к выводу о всестороннем и объективном исследовании его обстоятельств, полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам. В связи с чем Генеральная прокуратура направила это дело в Верховный суд для организации рассмотрения", - отметила представитель прокуратуры.