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Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело топ-менеджеров Белгазпромбанка

Генеральная прокуратура пришла к выводу о "полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам"

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Об этом сообщила в четверг начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак.

"Генеральная прокуратура изучила переданное из Комитета государственной безопасности уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка и пришла к выводу о всестороннем и объективном исследовании его обстоятельств, полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам. В связи с чем Генеральная прокуратура направила это дело в Верховный суд для организации рассмотрения", - отметила представитель прокуратуры.

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