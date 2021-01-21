Количество преступлений террористического характера возросло в прошлом году почти на 30%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество зарегистрированных преступлений террористического характера возросло в России в 2020 году почти на 30%, экстремистских - на 42%. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"В январе - декабре 2020 года зарегистрированы 2 342 преступления террористического характера (+ 29,7%) и 833 преступления экстремистской направленности (+ 42,4%)", - говорится в данных ведомства.

Также в статистике отмечено, что из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 623 преступления совершены в текущем году, в том числе на стадии приготовления и покушения - 71 преступление и за пределами России - 226 преступлений.