В МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в России в 2020 году составил более 500 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"Ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей, что на 18,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в сообщении.

Также приводятся данные, что материальный ущерб от экономических преступлений составил 339,5 млрд рублей. "Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 61,2%. Подразделениями органов внутренних дел выявлены 88,5 тыс. преступлений экономической направленности", - отметили в ведомстве.