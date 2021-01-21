Бывший первый зампред правительства Мордовии Мазов арестован по делу о мошенничестве

ТАСС, 21 января. Бывший первый зампред правительства Республики Мордовия, министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов задержан и арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Саранска.

"Экс-министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, обвиняемый в хищении бюджетных средств путем мошенничества, заключен под стражу <...> сроком на 1 месяц 10 суток. Как следует из материалов дела, Мазов был задержан 19 января по подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем мошенничества. В тот же день В. Мазову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении суда.

По версии следствия, при участии Мазова республика по завышенной цене приобрела "МордовЭкспоЦентр". "В период с 2017 по март 2019 года Мазов, действуя в составе организованной преступной группы, в интересах председателя правления ПАО КБ "МПСБ" и иных неустановленных лиц под видом реализации инвестпроекта "Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия", путем обмана, выразившегося в продаже имущественного комплекса "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене, совершил хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме более 216 млн 941 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мазов работал заместителем председателя правительства - министром экономики Республики Мордовия с 10 марта 2010 года, с 21 сентября 2017 года занял должность первого заместителя председателя правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. 19 января этого года указом врио главы республики Владимир Мазов был освобожден от занимаемой должности.