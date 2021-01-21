СК завершил расследование дела красноярского бизнесмена Быкова

По сообщении ведомства, Быков вину свою не признал. По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел конфликт с бизнесменом. В том же году перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Быков посчитал, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, решив их убить. Совершение преступления было поручено Владимиру Татаренкову и членам его банды. 24 июля 1994 года Науменко и Войтенко были застрелены киллерами группировки Татаренкова - Сергеем Бакуровым и Владимиром Чучковым. Позднее Бакуров был задержан и осужден за это убийство к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также к 13 годам лишения свободы был приговорен Татаренков, он уже отбыл наказание за это преступление.

"Были получены показания Владимира Татаренкова и Сергея Бакурова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении, пытаясь таким образом уйти от ответственности", - отметили в ведомстве.

Быков с мая находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.