Число отравившихся детей в школах Красноармейска увеличилось почти до 100

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число детей, отравившихся в двух школах Красноармейска, выросло почти до 100. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, также пострадали еще четверо взрослых и один ребенок детсадовского возраста.

"Всего к медикам с жалобами обратились 104 человека, из них 99 школьников, один ребенок-детсадовец, который общался с кем-то из учеников, два сотрудника пищеблока школы №4, один учитель и еще один взрослый, посещавший школу", - сказал собеседник агентства.

С 19 января к медикам стали обращаться учащиеся школ №3 и №4 в Красноармейске с жалобами на плохое самочувствие и симптомы отравления. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точная причина отравления устанавливается. Прокуратура Московской области также проводит проверку.

По данным источника, предварительно, причиной отравления стал ротавирус. Некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, при этом школьную еду они не употребляли.