Три человека погибли в ДТП в Кировской области

ТАСС, 21 января. Три человека погибли и двое получили травмы в ДТП в Санчурском районе Кировской области. Об этом сообщили в официальной группе управления ГИБДД УМВД РФ по Кировской области в соцсети "ВКонтакте".

"21 января в 08:50 мск в Санчурском районе на 44-м км автодороги Яранск - Санчурск - граница с Республикой Марий Эл произошло столкновение автомобилей Mazda и Subaru. В результате происшествия три человека погибли: водитель и два пассажира Subaru. Еще двое получили травмы: водитель и пассажир Mazda", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. По факту аварии проводится проверка.