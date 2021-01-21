Мострансавто назвал причину ДТП с автобусом в Электростали

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в подмосковной Электростали, не справился с управлением. Об этом сообщила пресс-служба Мострансавто.

"По предварительной информации, автобус "Лиаз-5292", выполнявший транспортную работу по маршруту № 8 "м/р Северный - ЭДСК", около 07:50 выехал на перекресток улиц Николаева и Тевосяна (г. Электросталь), где перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель начал останавливаться, но не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха. Перед выходом на работу сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр, жалоб на состояние здоровья не поступало.

Авария произошла в четверг утром на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации источника ТАСС в экстренных службах, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". В момент аварии в автобусе находились 20 человек. По информации источника, всего в результате ДТП пострадали 17 человек. По данным Минздрава, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.