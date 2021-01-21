Жительница Кубани получила срок за истязание сына

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Приморский районный суд Новороссийска признал виновной местную жительницу в ненадлежащем воспитании и истязании собственного сына, приговорив ее к трем годам и одному месяцу лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об истязании шестилетнего ребенка в Новороссийске, в совершении преступления обвиняется 33-летняя мать мальчика, на время следствия ее отправили под домашний арест. По предварительным данным, женщина систематически истязала его, а также оставила сына одного взаперти на длительное время. Он был обнаружен в квартире, частично затопленной водой из-за незакрытого крана, и доставлен в больницу.

"В своем последнем слове она раскаялась в содеянном и попросила суд не лишать ее свободы. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам добавили, что мальчик помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в суде рассматривается исковое заявление о лишении осужденной родительских прав.

"Также прокуратура внесла представления главе Новороссийска, начальнику УМВД России по Новороссийску, министру здравоохранения Краснодарского края. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Семья несовершеннолетнего поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - уточнили в ведомстве.