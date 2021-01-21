{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Власти Индонезии объявили о завершении поисков в районе крушения Boeing

Полиция идентифицировала останки 43 человек, погибших в катастрофе
Вещи найденный на месте крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air EPA-EFE/ADI WEDA
Описание
Вещи найденный на месте крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air
© EPA-EFE/ADI WEDA

СИНГАПУР, 21 января. /ТАСС/. Власти Индонезии объявили о завершении поисковой операции в акватории Яванского моря, где потерпел крушение Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. С таким заявлением выступил в четверг перед журналистами министр транспорта Буди Кариа Сумади.

На эту тему
Что известно о крушении индонезийского Boeing 737-524

"Сегодня последний день операции, которая продолжалась 13 дней, мы завершаем поиски", - приводит его слова портал Detik.

На данный момент удалось найти черный ящик, фиксировавший параметры полета, следователи уже приступили к изучению содержавшейся там информации. Однако речевой самописец разрушился, были найдены только его некоторые элементы, в том числе маяк, передававший сигнал.

Полиция идентифицировала останки 43 человек, погибших в катастрофе.

Теги
Индонезия
В Москве в 2020 году раскрыто более 5 тыс. преступлений с помощью камер видеонаблюдения
В том числе раскрыто 40 убийств
Читать полностью