СМИ: пожар начался в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Пожар начался в четверг в комплексе Института сыворотки Индии в городе Пуна, где производится вакцина против коронавирусной инфекции. Как сообщает телеканал NDTV, возгорание началось на площадке строительства новых зданий и не должно повлиять на производство вакцин.

По его информации, место, где возник пожар, находится в отдалении от производственных зданий. На территории института строят несколько корпусов для расширения выпуска препаратов. Над корпусами поднимаются клубы дыма.

По предварительной информации, в горящем здании могли находится четыре человека, трое из которых спасены, сообщает телеканал. На месте работают около 10 пожарных расчетов.

Институт, считающийся крупнейшим в мире производителем вакцин, в настоящее время производит препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из двух вакцин против коронавируса, допущенных в настоящее время к использованию в Индии.