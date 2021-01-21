В МВД не исключают попыток дестабилизации ситуации в РФ по примеру событий в Белоруссии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Руководство МВД не исключает попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ по примеру событий в Белоруссии и Киргизии. Об этом заявил первый замглавы министерства Александр Горовой в ходе выступления на коллегии ГУ МВД Москвы.

"Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов Госдумы. Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все то, что происходило в Москве летом 2019 года. На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране", - сказал Горовой.

В связи с этим он призвал руководителей подразделений полиции анализировать и прогнозировать подобное развитие событий и учитывать его в ходе своей службы. "Нам необходимо правильно ставить задачи личному составу и работать четко в условиях соблюдения законодательства, когда большая часть населения понимает важность нашей работы и определенную негативность тех эскалаций, которую некоторые все-таки пытаются проводить", - сказал Горовой.