ГУ МВД по Москве подвело итоги работы за 2020 год

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти 1 680 преступлений, совершенных ОПГ в сфере безналичных платежей и мобильного банкинга, раскрыто в прошлом году в Москве. Об этом говорится в материалах расширенной коллегии столичного главка полиции.

"Произошел резкий рост дистанционных преступлений в области безналичных платежей и мобильного банкинга. Сотрудниками ГУ МВД за прошедший год раскрыто 1 679 подобных преступлений, совершенных ОПГ, в том числе 345 этнических", - сказано в материалах расширенной коллегии.

В ГУ МВД отметили, что самоизоляция, которая была введена в условиях распространения коронавируса, привела к активизации ОПГ, в частности мошенников. "Удалось добиться существенного снижения количества совершенных преступлений - грабежей, разбоев. Общее количество краж сократилось на 8,4%", - отмечается в материалах.

Борьба с коррупцией

В прошлом году в столице выявили 11 744 коррупционных преступления, сумма выявленных взяток составила почти 2 млрд 363 млн рублей.

"Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями велась с неослабевающим напряжением. Всего их было выявлено 11 тыс. 744, причем 5 тыс. 71 - в крупном и особо крупном размере. Сумма выявленных взяток составила почти 2 млрд 363 млн рублей", - сказано в материалах.

Незаконный оборот наркотиков

Более 13 тыс. наркопреступлений зарегистрировано, из незаконного оборота изъято около 730 кг наркотиков.

"В столице зарегистрировано более 13 тыс. наркопреступлений, из незаконного оборота изъято около 730 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ", - сказано в материалах.

Также в материалах отмечено, что в прошлом году всего пресечено 153 оптовых канала поставки наркотиков, задержаны и ожидают суда более 3,5 тыс. наркоторговцев.

Фальшивые тесты на COVID-19

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Москве почти 9 млн медицинских масок, более 16 тыс. тестов на коронавирус.

"Сотрудники УЭБиПК сыграли важную роль в обеспечении и соблюдении эпидемиологичекого режима на территории столицы. Ими было обнаружено и закрыто более 360 действовавших вопреки закону запрету кафе и кальянных, табачных киосков и магазинов. Проведено 565 целевых мероприятий, в результате которых изъято почти 9 млн медицинских масок, более 16 тыс. тестов на коронавирус, 26,5 тыс. л дезинфицирующих средств", - сказано в материалах.

Пресечение террористических актов

Также полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности. "Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности", - сообщает ведомство.

В свою очередь, глава столичной полиции Олег Баранов добавил, что количество выявленных преступлений экстремистской направленности увеличилось на 38%, а людей, привлеченных к ответственности, - на 65%.

Ранее сообщалось, что в России количество зарегистрированных преступлений террористического характера возросло в России в 2020 году почти на 30%, экстремистских - на 42%.

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