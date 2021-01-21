В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, которая пропала в июле 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими в Санкт-Петербурге задержали 61-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей падчерицы. Ее тело нашли в лесопарке спустя полгода после смерти. Об этом в четверг сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 61-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено после того, как 25 декабря 2020 года на территории лесопарка "Гагарка" в Курортном районе города нашли тело с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась местная жительница 1982 года рождения.

Следствие полагает, что отчим убил женщину 20 июля прошлого года во время ссоры. Тело убитой несколько дней пролежало в квартире задержанного, после чего он вывез его в лесопарк для того, чтобы скрыть следы преступления.

Расследование продолжается, решается вопрос об аресте подозреваемого. Максимальное наказание по предъявляемой статье составляет до 15 лет лишения свободы.