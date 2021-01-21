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В Москве в 2020 году задержали 33 находящихся в розыске по запросу иностранных государств

По инициативе правоохранительных органов Москвы за рубежом задержали 32 обвиняемых и осужденных

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве в прошлом году 33 человека, которые находились в розыске по запросу иностранных государств. Об этом говорится в материалах расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

"В 2020 году по запросам правоохранительных органов иностранных государств в Москве было установлено местонахождение 65 разыскиваемых обвиняемых, из которых задержаны 33 лица", - сообщается в материалах.

По инициативе правоохранительных органов Москвы за рубежом были задержаны 32 обвиняемых и осужденных.

Кроме того, отмечается, что резкого спада по обращениям граждан в подразделения по вопросам миграции не произошло. Было оказано порядка 7 млн услуг, регистрация по месту пребывания производилась в полном объеме. Количество административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами на территории столицы по сравнению с прошлым годом, сократилось почти на 45%.

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