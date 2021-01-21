Тревога в ТЦ "Панорама" в Москве из-за подозрительного предмета оказалась ложной

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правоохранители проверили подозрительный предмет в торговом центре "Панорама" на юго-западе Москвы, в котором была объявлена эвакуация. Тревога оказалась ложной, сообщила в четверг пресс-служба торгового центра.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что более 800 человек эвакуировано из ТЦ "Панорама" из-за обнаружения подозрительного предмета в здании.

"На место обнаружения оперативно прибыли сотрудники полиции и кинологи. Они осуществили проверку предмета, результатам которой оказалось, что это была ложная тревога", - говорится в сообщении.

Торговый центр возобновил работу, сотрудники возвращаются на рабочие места.

ТЦ "Панорама" (ул. Гарибальди, д. 23) находится в портфеле активов группы компаний "Киевская площадь". Общая площадь объекта порядка 16 тыс. кв. м.