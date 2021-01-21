Москвичка, написавшая о вывозе тел из обсервации, получила полгода исправительных работ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы в четверг назначил шесть месяцев исправительных работ жительнице столицы Ольге Толокевич, признав ее виновной в распространении фейка в соцсети о якобы вывозе тел умерших людей из обсервации весной прошлого года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело было рассмотрено в общем порядке.

"Толокевич назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ и 10% удержания заработка в бюджет государства. Дело в отношении нее было рассмотрено в общем порядке", - сказала представитель суда.

В ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимой 260 часов исправительных работ. Уголовное дело в отношении москвички было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатского, вывозят тела людей, погибших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Основным мотивом размещения недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы.

Женщине было предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), которая предусматривает штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до 3 лет. Как ранее сообщили в СК, женщина призналась в содеянном.

Дело в отношении Толокевич было рассмотрено со второго раза - летом прошлого года оно было возвращено прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК РФ. Толокевич тогда заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейковой информации.