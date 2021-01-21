В Москве в 2020 году изъято почти 240 единиц огнестрельного оружия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли в прошлом году из незаконного оборота почти 240 единиц огнестрельного оружия, около 7 кг взрывчатых веществ. Об этом в четверг в ходе расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года сообщил начальник главка Олег Баранов.

"За 2020 год изъято 239 единиц огнестрельного оружия, свыше 8,5 тыс. боеприпасов и около 7 кг взрывчатых веществ, 19 взрывных устройств", - сказал он.

Кроме того, как отметил Баранов, перекрыто 23 канала по поставке огнестрельного оружия, ликвидировано 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов.

В новость были внесены изменения (16:26 мск) - добавлены подробности по тексту.