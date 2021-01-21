Бывший вице-спикер заксобрания Ульяновской области получил пять лет за мошенничество

УЛЬЯНОВСК, 21 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска в четверг приговорил бывшего вице-спикера Заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, обвиняемого по делу о хищениях при закупках медицинского кислорода, к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Окончательно назначить Тихонову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года", - сказал судья.

Помимо Тихонова, обвинение по делу было предъявлено экс-министрам здравоохранения Ульяновской области Рашиду Абдуллову и Павлу Дегтярю, бывшему директору компании "Ульяновскфармация" Ольге Кузнецовой и ее экс-заместителю Евгению Когану.