Второе дело Захарченко по взяткам на 1,4 млрд рублей поступило в Пресненский суд

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взяток на 1,4 млрд рублей, поступило для рассмотрения в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Маркелова Валерия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, Захарченко Дмитрия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, Белевцова Виктора, Критинина Василия, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - сказала пресс-секретарь. Дата слушаний пока не назначена.

По данным следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности и не попасть в поле зрения контролирующих органов. Адвокаты Белевцов и Критинин выступали посредниками во взяточничестве. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от одного из предпринимателей взятку в виде оплаты его проживания в гостиничных комплексах в Сочи на общую сумму 844 тыс. рублей.

Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.