Генпрокурор РФ считает, что обвинение в государственной измене Ивану Сафронову обосновано

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обвинение бывшему журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено на законных основаниях. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В его отношении возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. Он был арестован, Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 7 марта.

По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявлял, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.