В школе Электростали отравились 14 учеников

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более десятка детей отравились в школе в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуратура Электростали даст правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшие дети учатся во втором классе. "Предварительный диагноз - гастроэнтерит неясной этиологии", - сообщил источник.

Ранее массовое отравление школьников произошло в Красноармейске. К медикам обратились 99 школьников, один ребенок детсадовского возраста, два сотрудника школьной столовой, учитель и еще один взрослый. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точная причина отравления устанавливается, однако по данным источника, предварительно, причиной отравления стал ротавирус.