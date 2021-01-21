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Генпрокурор РФ считает Навального преступником, а не жертвой

Игорь Краснов также напомнил, сейчас Алексей Навальный является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны
Алексей Навальный (слева) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Навальный (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает Алексея Навального лицом, совершившим преступление, а не жертвой.

"С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление", - сказал он в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос, кем является Навальный: злоумышленником или жертвой.

Кроме того, напомнил Краснов, сейчас Навальный является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина. На следующий день он был арестован Химкинским городским судом на 30 суток на выездном заседании в отделении полиции.

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